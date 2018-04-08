Şanlıurfa'da çelik kasa hırsızı tutuklandı

ŞANLIURFA?da, girdikleri bir işyerinde çelik kasadan para çaldığı güvenlik kamerasınca belirlenip gözaltına alınan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen Şubat ayında Paşabağı Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana gelen çelik kasa hırsızlığı için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, girdikleri işyerindeki çelik kasayı açarak, içinde bulunan bir miktar parayı alıp, kayıplara karıştı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin E.S. ile E.T. olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu sonucu E.S., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis, diğer şüpheli E.T.?yi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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