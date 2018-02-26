Şanlıurfa'da cinsel istismar iddiası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir okulun müdürü, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir okulda verilen üniversiteye hazırlık kursuna katılan iki kız öğrenci, okul müdürü M.D'nin kendilerine "cinsel istismarda" bulunduğunu öne sürdü.

Öğrencilerin durumu anlattığı aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.D, sevk edildiği mahkeme tarafından "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Suçlamayı kabul etmediği öğrenilen M.D. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de idari soruşturma başlatıldı.