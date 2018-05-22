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Şanlıurfa'da çocuklar "Oyun Karavanı"nda eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların yaşlarına uygun etkinliklerle ve oyunlarla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" Şanlıurfa'da çocuklarla buluştu - Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Simge Çorbacıoğlu: - "Amacımız teknolojinin eve hapsettiği çocukları tekrar geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturmak"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların yaşlarına uygun etkinliklerle ve oyunlarla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" Şanlıurfa'da çocuklarla buluştu.

Şanlıurfa Müzesi bahçesinde kurulan oyun karavanına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, mendil kapmaca, geleneksel çuval, çizgi, ip çekme gibi oyunları oynayarak eğlendi. Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar, çizgi kahraman Pepe'nin maceralarını dinledi. Şarkılara eşlik eden çocuklar, halay çekti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Simge Çorbacıoğlu, geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarıyla 8 ilde oyun karavanı projesini uyguladıklarını hatırlattı.

Amaçlarının, 7 ili kapsayan ziyaretleri sırasında çocukları geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluşturmak olduğunu anlatan Çorbacıoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız, teknolojinin eve hapsettiği çocukları tekrar geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturmak. Çocuklar burada sek sek, mendil kapmaca, çuval yarışı gibi yarışları oynuyor. Yürütülen proje bir sosyal sorumluluk projesi. Ziyaret edilen illerde çocuk oyun liglerini başlatıyoruz. Geçen yıl Mardin, Antalya ve Karşıyaka belediyelerinde başlattığımız ligler tamamlandı. Gelecek yıl yine başlatacağız. Çocuklar bu liglerde yarışarak hem bedensel hem de ruhsal gelişmelerine katkı sağlıyor."

Oyun karavanında eğlenen 10 yaşındaki İsmail Demir de çocukların tablet ve cep telefonlarıyla oynayarak eğlenmeye çalıştığını belirterek, sokak oyunlarını unuttuklarını söyledi.

Sokak oyunlarını daha eğlenceli olduğunu anlatan Demir, "Burada uzun zamandır oynamadığımız sek sek, mendil kapmaca ve ip çekme oyunu oynadık. Arkadaşlarımızla çok eğlendik. Bu oyunlar bilgisayar oyunlarından daha güzel ve eğlenceli bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

8 yaşındaki Buse Günak ise çok eğlendiğini, arkadaşlarıyla bu oyunları oynamaya devam edeceklerini söyledi.

İlk durağı Şanlıurfa olan karavan, yarın Gaziantep'te olacak.

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