Şanlıurfa'da DBP'li başkanların yargılandığı dava

Şanlıurfa'da "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla aralarında tutuklu yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş ve eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, tutuklu yargılanan eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş ve yardımcısı Fatma Doğan, eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan ile DBP üyesi 17 kişi hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tutuklu yakınlarının ve avukatlarının da katıldığı duruşmada sanıklara atfedilen suçları yeniden okudu.

Sanıklar yaptıkları savunmalarında, kendilerine yönelik suçları kabul etmediklerini ve terör örgütüyle ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 12 Aralık 2016'da düzenlenen terör operasyonunda 22 kişi gözaltına alınmıştı.