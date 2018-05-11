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Şanlıurfa'da DBP'li belediye başkanlarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 11 sanıktan aralarında eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın da bulunduğu 4'ü tahliye edildi

Şanlıurfa'da "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklu yargılanan 11 sanıktan aralarında Demokratik Bölgeler Partisinden seçilen (DBP) eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın da bulunduğu 4'ü tahliye edildi.

Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen davanın 4'üncü duruşmasında, tutuklu yargılanan eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş ve yardımcısı Fatma Doğan, eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan ile DBP üyesi diğer 7 sanık hazır bulundu.

Tutuklu yakınlarının ve 30'a yakın avukatında katıldığı duruşmaya, kimlik tespitlerinin ardından başladı.

Mahkeme başkanı, sanıklara atfedilen suçları yeniden okudu. Sanıklar ve avukatları ise yaklaşık 8 saat süren savunmalarında, kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmediklerini ve terör örgütüyle ilişkileri bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Ceylanpınar eski Belediye Başkanı İsmail Arslan, avukat Cemo Tüysüz, eski imam İbrahim Aykaç ile Hilvan eski DBP İlçe Başkanı Mükri Vakar'ın tahliyesine karar verdi. Aralarında eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş ve yardımcısı Fatma Doğan'ın da bulunduğu diğer 7 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da, 12 Aralık 2016'da düzenlenen terör operasyonunda, 22 kişi gözaltına alınmıştı.

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