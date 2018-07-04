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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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7 şüpheli DEAŞ operasyon Şanlıurfa

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