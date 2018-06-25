Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Polat (60) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Örgülü Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Polat, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Polat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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