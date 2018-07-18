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Şanlıurfa'da doktora darp

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Çocuk acil servisinde bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanan doktorun tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi: - "Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesi mevcut olup, halen yoğun bakımda takip edilmektedir"

Şanlıurfa'da acil serviste bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ile hasta yakını A.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Araya giren güvenlik görevlileri A.K'yi acil servis dışına çıkardı. A.K, dışarıdan aldığı taşla tekrar acil servise girerek Yalçın'ı başından yaraladı.

İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyata alınan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen A.K. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

- "Hayati tehlikesi mevcut"

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, çocuk acil servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından acil serviste görevi başındayken başına sert bir cisimle vurulmak suretiyle darbedildiği belirtildi.

Yaşanan olayın ardından doktorun ameliyata alındığı belirtilen açıklamada, "Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesi mevcut olup halen yoğun bakımda takip edilmektedir. Bu tür insanlık dışı yaklaşımlar bölgemizde hizmet eden tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir. Bu menfur olayı tüm hekimler ve sağlık çalışanları adına şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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doktor hasta yakını Şanlıurfa

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