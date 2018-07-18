Şanlıurfa'da doktorun darbedilmesi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümünde bir hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden Vali Erin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve Hastane Baştabibi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay'dan olay hakkında bilgi aldı.

Saldırıya uğrayan ve tedavisi devam eden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ziyaret eden Abdullah Erin, bir süre sohbet ettiği doktora geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, saldırıya uğrayan Yalçın'ın başından ağır yaralandığını, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Erin, söz konusu olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, şunları kaydetti:

"Dün akşam yüksek ateş nedeniyle hastaneye getirilen çocuğumuza acil serviste doktor ve sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapılmış ancak hasta çocuğun yakınları ilgisizlikten şikayet ederek doktorumuza yönelik böyle talihsiz bir saldırıda bulunmuşlardır. Sağlık alanında hizmet veren çalışanlarımıza yönelik şiddet girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Olayla ilgili olarak hemen başlatılan adli soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Hem adli süreç hem de başlatılan idari soruşturma valiliğimizce yakından takip edilecektir. Doktorumuza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun."

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyata alınan Yalçın'ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürerken gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

