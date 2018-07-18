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Şanlıurfa'da doktorun darp edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter: - "Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edilmesini kınıyoruz" - "Nitelikli sağlık hizmeti, ancak huzurlu ve güvenli ortamlarda üretilir. Şiddet, sağlık hizmetini kesintiye uğratır; mağdurunun temel haklarını ihlal ettiği gibi diğer hastaların sağlık hizmeti alma haklarını da ihlal eder. Bu nedenle bir kez daha toplumumuzu sağduyulu olmaya davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Cerrahi Derneği, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, bir hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadı.

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, yazılı açıklamasında, derneğin Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edilmesini kınadığını belirterek, olay sonrası acilen ameliyata alınan Yalçın'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü ve halen yoğun bakımda müşahede altında olduğunu bildirdi.

Hiçbir acı veya duyulan öfkenin, şiddeti haklı kılmayacağını vurgulayan Çifter, şunları kaydetti:

"Nitelikli sağlık hizmeti, ancak huzurlu ve güvenli ortamlarda üretilir. Şiddet, sağlık hizmetini kesintiye uğratır; mağdurunun temel haklarını ihlal ettiği gibi, diğer hastaların sağlık hizmeti alma haklarını da ihlal eder.
Bu nedenle bir kez daha toplumumuzu sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

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