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Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:47 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesindeki bazı şüphelilerin kendilerini savcı, asker, polis olarak tanıtarak İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çanakkale ve Balıkesir'deki bazı vatandaşları iletişim yoluyla dolandırdığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin, Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 27 cep telefonu, 48 sim kart, vatandaşların şahsi bilgilerinin tespit edilebildiği program yüklü dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 10 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Dolandırıcılar Şanlıurfa tutuklandı

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