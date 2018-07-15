Şanlıurfa'da düğünde manganda kurşunu: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Çakallı Mahallesi'ndeki düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi. Düğün alanında bulunan Mehmet Öztürk, çenesine mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, yapılan müdahalenini ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri, düğünde ateş eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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