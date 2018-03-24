Şanlıurfa'da el yapımı patlayıcı imha edildi

Şanlıurfa'da ortaokulun yakınına bırakılan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yakınındaki yolda temizlik yapan belediye işçisi Mehmet Mengi, yol kenarında ucunda kablolar bulunan poşeti fark etti.

Bölgede oynayan çocukları uzaklaştıran Mengi, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.

Eyyübiye Belediyesinde görevli temizlik işçisi Mengi, gazetecilere, yolda temizlik yaptığı sırada kaldırdığı kağıdın altına gizlenmiş, içinde kablolar bulunan poşeti fark ettiğini söyledi.

Mengi, "Kabloları görünce şüphelendim ve polisi aradım. Polis ekipleri, nesnenin bomba olabileceğini belirterek, davranışımdan dolayı tebrik etti. Sonra ekipler önlem alarak el yapımı bomba olduğu değerlendirilen nesneyi patlattı. Burası okulun yanında, öğrencilerin gidip geldiği bir yol." diye konuştu.