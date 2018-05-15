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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Aktüy (6), Kümeevler Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynarken elektrik kablosuna takılarak düştü.

Bu sırada akıma kapılan çocuk, ailesi tarafından kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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elektrik akımı ölüm Şanlıurfa

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