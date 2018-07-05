Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Akdilek Mahallesi'nde Hamit Bozkurt (9) buzdolabının fişini prize takarken akıma kapıldı.
Yaralanan Bozkurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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