Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Leyla Yurtseven (4), merkez Haliliye ilçesi Dolaplı Mahallesi'ndeki evlerinde, banyoda kullanılan prize takılı su ısıtıcısının musluğunu açmaya çalışırken akıma kapıldı.
Yaralanan Yurtseven, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum