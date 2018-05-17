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Şanlıurfa'da engelli genç darbedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

İki şahıs tarafından darbedilen işitme engelli genç, şikayetçi oldu

Şanlıurfa'da iki kişi tarafından darbedilen işitme engelli gencin burnu kırıldı.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Emrah Şeker'in (19) de aralarında bulunduğu işitme engelli grup ile yanlarından geçen iki kişi arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında yaşanan kavgada darbedilen ve burnu kırılan Şeker, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneden darp raporu alan Şeker, polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Çevredekilerin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından zanlılardan biri yakalanarak polise teslim edildi, kaçan diğer saldırgan ise gözaltına alındı.

Emrah Şeker'in ablası Ceylan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin engelli arkadaşlarıyla kurstan çıktığı sırada kendilerine hakaret eden iki kişinin el hareketleri yaptığını, kavganın bu nedenle çıktığını söyledi.

Kardeşinin bu sırada darbedildiğini anlatan Şeker, "Kardeşimi hastaneye götüren sağlık personeli bizi arayarak durumu bildirdi. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin darp sonucu burnunun kırıldığını öğrendik. Kardeşimi darp edenlerden biri çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi, diğeri de daha sonra gözaltına alındı. Engelli bir insanın darp edilmesi kabul edilemez. Biz bu şahısların en ağır cezayı almasını istiyoruz."

Şeker, olayın ardından birçok engellinin kardeşine destek ziyaretinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

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