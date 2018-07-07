Şanlıurfa'da esnaf yol kapattı

Şanlıurfa'da bir grup esnaf, kendilerine yapılan dükkanların zamanında teslim edilmediğini ileri sürüp, yol kapatma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde oto alım satım işleriyle uğraşan bir grup galerici esnafı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine Evren Sanayi Sitesi yakınlarında yeni yaptırılan dükkanların 1 yıl önce teslim edilmesi gerekirken, bu zamana kadar yerlerin teslim edilmediğini öne sürerek, caddeyi çift taraflı araç trafiğine kapattı.

Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık bir saat yolu kapatan grup ile sürücüler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Caddede önlem alan polis ekipleri, grubun dağılması konusunda uyarılarda bulundu.

Zaman zaman aralarında tartışan grup, polis ekiplerinin sorunu belediye yetkililerine bildireceklerini belirtmesi üzerine dağıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu yeni oto alım satım sitesi yapım işinin, esnafın oluşturduğu kooperatif tarafından yürütüldüğünü belirterek, gecikmenin kooperatiften kaynaklandığını bildirdi.

