Şanlıurfa'da ev yangını

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın son katındaki dairelerden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede diğer evlere de sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında, bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi.
Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahibi Fatma Polat, gözyaşlarına hakim olamadı.
Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olmadıklarını, komşularının haber vermesi üzerine geldiklerini belirterek, kullanılamaz hale gelen eşyalarını yeni aldığını söyledi.
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