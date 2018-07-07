Şanlıurfa'da evden hırsızlık

Şanlıurfa'da bir evden altın ve tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde bir evden 12 altın bilezik, 1 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 3 çeyrek altın, 1 altın yüzük ve bir tabanca çalındığını belirledi.
Yapılan araştırmada, hırsızlık yaptığı belirlenen S.Ö gözaltına alındı.
Daha önceden hırsızlık sabıkası da bulunduğu tespit edilen S.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, söz konusu evden çaldığı 12 altın bilezik, 1 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 3 çeyrek altın, 1 altın yüzük ve bir tabanca ele geçirildi.
Polis, zanlının üzerinde bulunan altın ve tabancayı sahibine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum