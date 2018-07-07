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Şanlıurfa'da evden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

Bir evden altın ve tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir evden altın ve tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde bir evden 12 altın bilezik, 1 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 3 çeyrek altın, 1 altın yüzük ve bir tabanca çalındığını belirledi.

Yapılan araştırmada, hırsızlık yaptığı belirlenen S.Ö gözaltına alındı.

Daha önceden hırsızlık sabıkası da bulunduğu tespit edilen S.Ö'nün üzerinde yapılan aramada, söz konusu evden çaldığı 12 altın bilezik, 1 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, 3 çeyrek altın, 1 altın yüzük ve bir tabanca ele geçirildi.

Polis, zanlının üzerinde bulunan altın ve tabancayı sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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altın bilezik ev il emniyet müdürlüğü Şanlıurfa

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