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Şanlıurfa'da evin kundaklandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da evin kundaklandığı iddiası

Şanlıurfa'da kundaklandığı iddia edilen evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre merkez Karaköpürü ilçesi Şenevler Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katındaki daire, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Mahalle sakinlerinin evden dumanların yükseldiğini görmesi üzerine, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Yangın, evde büyük çapta hasara neden oldu.

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itfaiye kundaklama iddiası Şanlıurfa yangın

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