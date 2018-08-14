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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ve jandarma ekipleri, Çolpan Mahallesi'nde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan H.M. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

H.M'nin 15 Temmuz darbe girişiminden önce dershane işlettiği ancak darbe girişiminin ardından ortadan kaybolduğu öğrenildi.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması gözaltı Harran operasyon

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