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Şanlıurfa'da genç kız sulama kanalında boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

Genç kızın birlikte kanala girdiği erkek arkadaşı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sulama kanalına girdiği iddia edilen genç kız boğuldu.

İddiaya göre, M.Ç. (25) ile C.G. (18) otomobille, GAP Vadisi yakınlarındaki sulama kanalının kenarına geldi.

Bir süre sohbet eden gençler, yüzmek için sulama kanalına girdi.

C.G'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine, M.Ç. güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ve su altı polis ekibi, 2 saatlik çalışmanın ardından genç kızı sudan çıkardı.

112 Acil Servis ekibince ambulansa alınan C.G'nin öldüğü belirlendi.

C.G'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, M.Ç'nin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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