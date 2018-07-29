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Şanlıurfa'da gençler Filistin için koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşananlara farkındalık oluşturmak amacıyla "Kudüs İçin Koş" etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gençler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla koştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Viranşehir Derneği tarafından düzenlenen "Kudüs İçin Koş" etkinliğine katılan yaklaşık 250 kişi, Yenişehir Mahallesi'ndeki spor kompleksi önünden Belediye Spor Kompleksine kadar olan 3 kilometrelik parkuru koşarak geçti.

İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve bölgede yaşananlara farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen koşuda, Erkan Kurtak birinci, İdriz Özyılmaz ikinci, Ahmet Edip Direk ise üçüncü oldu.

Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş, yaptığı açıklamada, Kudüs'te yaşananları protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Filistinlilerin acılarını her zaman paylaştıklarını ifade eden Karataş, "Filistinli mazlumların yanında olduğumuzu göstermek, acılarını paylaşmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için koşuyu düzenledik. Koşuya ilçe halkı ve gençlerimiz yoğun ilgi gösterdi." dedi.

Koşuya katılan Mustafa Aslan da etkinliğe Filistin halkının yanında olduğunu göstermek için katıldığını, her zaman ve her konuda onların yanında olduğunu belirtti.

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Filistin gençler İsrail zülmü Kudüs Viranşehir

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