Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Tavas idaresindeki 63 FL 320 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 27. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet ve Müslüm Kalkan ile Nusret, Muhammet Baran, Mehmet ve Ferhat Tavas yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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