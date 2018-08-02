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Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 07:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın çarpması nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

İlyas E. idaresindeki 02 AAG 055 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 53. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Arslan'a çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Arslan'ın cesedi incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, çarpmanın etkisiyle sürücü İlyas E'nin de hafif yaralandığı öğrenildi.

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