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Şanlıurfa'da Halil İbrahim Sofrası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Halil İbrahim Sofrası'nda vatandaşlar iftarını açtı.

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Halil İbrahim Sofrası'nda vatandaşlar iftarını açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı programlarına Halil İbrahim Sofrası iftar programı ile devam etti. Arkeoloji Müzesi önündeki etkinlik alanında düzenlenen iftara Bosna Hersek Reis-Ul Ulema Temsilcileri, Filistin Âlimler Birliği Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Alana gelerek vatandaşları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı ilk olarak organizasyonu takip ederek ardından halka seslendi. Buradaki konuşmasında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi olarak şehir kültürünü ayakta tutmaya ve zenginleştirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa; her zaman dostluğun, kardeşliğin ve bereketin şehri olmuştur. İnsan her zaman bu şehirde huzur bulmuştur. Şehrimizin Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ıyla ve her rengiyle zenginlik olarak bir arada yaşamıştır. İşte böylesine bir zengin şehirde böylesine güzel insanlara hizmet edebildiğimiz için kendimizi şanslı görüyoruz dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelere hizmet ulaştırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, Tüm ilçelerimizde kurduğumuz şehir parklarıyla, yaptığımız bulvarlarla, semt pazarlarıyla, kültür merkezleriyle her ilçeye hizmeti adalet içerisinde götürüyoruz. Kurumsal yaklaşımımız Şanlıurfa'nın her yeri, her ilçesi, her mahallesi gelişsin şeklindedir. Bizim programımızda her yere su götürme projesini tamamlıyoruz. 10 ilçemizde içme suyu tesisleri yapıyoruz. Şanlıurfa halkımız her zaman hizmetin en iyisine layıktır diye konuştu. Program daha sonra Kuran-ı Kerim Tilaveti ve ardından iftar ikramı ile devam etti.

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