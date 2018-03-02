Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Mahallesi'ndeki pazardan alışveriş yapan N.E (80) cebindeki 18 bin liranın çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5'i kadın 6 kişinin hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Takibe alınan Suriye uyruklu C.A, L.A, M,E,H, A.,A, E.M ve M,F, Meydan Mahallesi'nde bir otomobilde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.