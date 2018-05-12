Şanlıurfa'da icazet töreni

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da dini eğitim gören 22 kişi için icazet töreni düzenlendi. İcazet alan talebelere Kuran-ı Kerim hediye edilirken, törene katılan bin kişiye yemek ikram edildi.

Merkez Karaköprü ilçesinde bulunan Alaiyye Camisi'nde; Kuran, Arapça, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Muamelat ve İslami Davet eğitimleri gören 22 kişi için icazet töreni düzenlendi. Tek tip kıyafet giyen öğrenciler, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, Nakşibendi Şeyhi Molla İzzeddin Aksan'ın elini öperek mezuniyet belgelerini aldı. İcazet töreninde konuşan Müftü İhsan Açık, "Böyle güzel bir toplumda icazet için buradayız. İlim ve irfanın yetiştirdiği hocalarımız, üstatlarımız burada, sözün gerçek sahipleri burada. Onlar varken bizim fazla söz söylememize gerek yok. Bu törende emeği geçen müderrislerimize teşekkür ediyorum. Talebelerimize Allah'tan başarılar diliyorum. İcazet alan talebelerimize, ilmiyle amel etmelerini, ilimlerini yaymalarını, ilim bayrağını ufuklara kadar taşımayı Allah nasip etsin. Bu programımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa eski Valisi Güngör Azim Tuna ile bazı bürokratların da katıldığı törenin sonunda yaklaşık bin kişiye yemek ikram edildi.

FOTOĞRAFLI



