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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Vural idaresindeki 02 BB 739 plakalı otomobil, Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresi yakınlarında karşı yönden gelen Ferhat Tamgüneş'in kullandığı 23 DP 562 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Vural ve Tamgüneş'in yanı sıra İbrahim Akçay hayatını kaybetti.

Yaralanan Gökhan Aral ile Medine Vural, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza ölü Şanlıurfa Viranşehir

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