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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Akıl idaresindeki 06 FG 9896 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde Remzi Yeşilgül'ün kullandığı 72 AL 063 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Yeşilgül ile diğer otomobildeki Rahime, çocukları Zeynep, Resul, Hasret ve annesi Sara Akıl yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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