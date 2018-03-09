Şanlıurfa'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Durmuş Ali Ö. idaresindeki 80 DV 193 gübre yüklü tır ile kimin kullandığı henüz belirlenemeyen portakal yüklü 07 MOS 72 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 5. kilometresinde aynı istikamette giderken çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, 07 MOS 72 plakalı tırda bulunan Mehmet Öztürk ve Bülent Ekinci'nin öldüğünü belirledi. Cesetler, uzun süren çalışmaların ardından araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü Durmuş Ali Ö. ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!
TSK'dan son dakika açıklaması: Cinderes kontrol altına alındı
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum