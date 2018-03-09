Şanlıurfa'da iki tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Ali Ö. idaresindeki 80 DV 193 gübre yüklü tır ile kimin kullandığı henüz belirlenemeyen portakal yüklü 07 MOS 72 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 5. kilometresinde aynı istikamette giderken çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 07 MOS 72 plakalı tırda bulunan Mehmet Öztürk ve Bülent Ekinci'nin öldüğünü belirledi. Cesetler, uzun süren çalışmaların ardından araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü Durmuş Ali Ö. ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.