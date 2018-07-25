Şanlıurfa'da inşaattan düşen Suriyeli işçi öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Uzunyol Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Abit Eslem (38) beton zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eslem'in öldüğünü belirledi.
Eslem'in cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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