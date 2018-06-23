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Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Maşuk Mahallesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalışan Cuma Horoz, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Horoz'un öldüğünü belirledi.

Horoz'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
inşaat Şanlıurfa

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