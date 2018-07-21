HABER

Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 08:53 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da bir iplik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir iplik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu. Söndürme çalışmaları sırasında çöken duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı.

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Abdullah Şeker’e ait iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iplik ve pamuk balyalarının bulunduğu depoya sıçradı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmalarında yetersiz kalınınca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları ile ilçe belediyelerinin sulama araçları ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Deponun duvarları iş makineleriyle yıkılarak müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Duvarın altında kalan 2 işçi, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu.

Büyük çaplı zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
Yangının söndürülme çalışmaları
Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Sayısal Loto sonuçları 21 Temmuz: 3 kez devreden Sayısal Loto'da yeni sistemin 2. çekilişi!Sayısal Loto sonuçları 21 Temmuz: 3 kez devreden Sayısal Loto'da yeni sistemin 2. çekilişi!
Etiler'de Alexandra Sabuncu'nun sır ölümü! 'Kim çantasıyla birlikte atlar?'Etiler'de Alexandra Sabuncu'nun sır ölümü! 'Kim çantasıyla birlikte atlar?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

5 bakanlıkta bakan yardımcıları belli oldu

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Sosyete şokta! Alexandra Sabuncu'nun intiharının ardından dram çıktı

Sosyete şokta! Alexandra Sabuncu'nun intiharının ardından dram çıktı

Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim uyarmıştı! Futbol dünyasını sarsan taciz skandalı

Fatih Terim uyarmıştı! Futbol dünyasını sarsan taciz skandalı

FETÖ'nün ilk darbe girişimi 7 Şubat'ta gerçekleştirildi

FETÖ'nün ilk darbe girişimi 7 Şubat'ta gerçekleştirildi

Sayısal Loto sonuçları 21 Temmuz: 3 kez devreden Sayısal Loto'da yeni sistemin 2. çekilişi!

Sayısal Loto sonuçları 21 Temmuz: 3 kez devreden Sayısal Loto'da yeni sistemin 2. çekilişi!

Etiler'de Alexandra Sabuncu'nun sır ölümü! 'Kim çantasıyla birlikte atlar?'

Etiler'de Alexandra Sabuncu'nun sır ölümü! 'Kim çantasıyla birlikte atlar?'

Saadet Partili vekilden dikkat çeken 'türban' paylaşımı

Saadet Partili vekilden dikkat çeken 'türban' paylaşımı

Ahmet Hakan'dan Adnan Oktar'ın eski kediciği Ceylan hakkında şok sözler!

Ahmet Hakan'dan Adnan Oktar'ın eski kediciği Ceylan hakkında şok sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.