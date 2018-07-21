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Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 04:45 | Son Güncelleme

OSB'de çıkan yangın sırasında çöken duvarın altında kalan iki işçi yaralandı

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, 2. OSB'de bir iplik fabrikasının makine bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi.

Yangına müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanın bazı duvarlarını yıktı.

Çalışmalar sırasında çöken duvarın altında kalarak yaralanan iki işçi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Yaklaşık üç saat sonra kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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iplik fabrikası itfaiye osb Şanlıurfa yangın

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