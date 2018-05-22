Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın çıktı.

Sarayyönü Caddesi'ndeki içinde 100'e yakın iş yerinin bulunduğu Dünya İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Esnafın bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye eri ve 112 Acil Servis ekibi olay yerine sevk edildi.

İş merkezini tahliye eden ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

