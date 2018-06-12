Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya'nın kullandığı 80 GN 447 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa-Mardin karayolu Dağyanı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan Celal Eraslan, Ömer Kavcı, Ali Kozalak ve Serkan Avcı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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