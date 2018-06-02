Şanlıurfa'da İsrail protesto edildi

Şanlıurfa'da vatandaşlar, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm protesto etti.
Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen "Kudüs'e ses ver" etkinliği kapsamında, Eyyüp Peygamber Camisi'nde toplananlar, İsrail aleyhinde slogan atarak tekbir getirdi.
Vedat Sağır, grup adına yaptığı açıklamada, ümmetin dağınıklığından faydalanan emperyalizmin, her ramazan ayında ümmetin kanını akıtmak için daha çok çaba harcadığını söyledi.
Gruptakiler, açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.
Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!
Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'
Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum