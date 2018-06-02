Şanlıurfa'da İsrail protesto edildi

Şanlıurfa'da vatandaşlar, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm protesto etti.

Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen "Kudüs'e ses ver" etkinliği kapsamında, Eyyüp Peygamber Camisi'nde toplananlar, İsrail aleyhinde slogan atarak tekbir getirdi.

Vedat Sağır, grup adına yaptığı açıklamada, ümmetin dağınıklığından faydalanan emperyalizmin, her ramazan ayında ümmetin kanını akıtmak için daha çok çaba harcadığını söyledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

