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Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımıyla mücadele çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Harran ilçesinde bir isot tarlasında yer altına gizlenmiş kaçak elektrik hattı tespit edildi, Viranşehir ilçesinde ise sayaç otomasyon panosu delinerek hat çekildiği belirlendi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince isot tarlasında yer altına gizlenmiş kaçak elektrik hattı tespit edildi.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerji kayıpları kontrol ekiplerinin Harran ilçesine bağlı Duran Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, bir kişinin evine yaklaşık 30 metre mesafedeki alçak gerilim direğinden evine kaçak elektrik hattı döşediği tespit edildi.

Söz konusu kişinin elektrik direğinden aşağıya indirdiği kaçak hattı, isot tarlasının içerisinde toprağın altına döşeyerek gizlediği saptandı. Ekipler, kaçak hatta ait kabloları sökerek, ev sahibi hakkında kayıt dışı elektrik kullanmaktan işlem yaptı.

Ekiplerin, Viranşehir ilçesinde yaptığı kontrollerde ise alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu besleyen kablonun delinerek, buradan kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi.

Uğur Boran Caddesi'nde 15 metre arayla kurulan pano arasında kazı yapıldığını tespit eden denetim ekipleri, panoların yer altı besleme kablosunun delinerek buradan bitişikteki eve kaçak hat çekildiğini ortaya çıkardı.

Ekipler, kaçak hattı iptal ederek, evine kaçak elektrik hattı çeken kişi hakkında yasal işlem başlattı.

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Harran isot tarlası kaçak elektrik Viranşehir

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