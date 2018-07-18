Şanlıurfa'da kaçan boğa zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörden atlayarak kaçan 1,5 tonluk boğa, ekiplere zor anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, hayvan pazarından kurbanlık boğa alan Yahya Özdiken, traktörle hayvanı evine götürmek istedi.
Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki traktörden ipini kırarak atlayan boğa, aynı güzergahta seyir halindeki bir motosiklete boynuzuyla vurdu. Sürücünün yara almadığı olayda, motosikletin farları kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir süre boğayı yakalamak için çalıştı.
Trafiğin bir saat kadar aksamasına neden olan boğayı ekipler boynuna ip geçirerek köprünün demir korkuluklarına bağladı.
Boğa daha sonra ekiplerin yardımıyla sahibi Yahya Özdiken'e teslim edildi. Özdiken ekiplere teşekkür ederek, hayvanı evine götürdü.
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