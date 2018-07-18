HABER

Şanlıurfa'da kaçan boğa zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörden atlayarak kaçan 1,5 tonluk boğa, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabasıyla yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörden atlayarak kaçan 1,5 tonluk boğa, ekiplere zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, hayvan pazarından kurbanlık boğa alan Yahya Özdiken, traktörle hayvanı evine götürmek istedi.

Birecik Köprüsü'nde seyir halindeki traktörden ipini kırarak atlayan boğa, aynı güzergahta seyir halindeki bir motosiklete boynuzuyla vurdu. Sürücünün yara almadığı olayda, motosikletin farları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir süre boğayı yakalamak için çalıştı.

Trafiğin bir saat kadar aksamasına neden olan boğayı ekipler boynuna ip geçirerek köprünün demir korkuluklarına bağladı.

Boğa daha sonra ekiplerin yardımıyla sahibi Yahya Özdiken'e teslim edildi. Özdiken ekiplere teşekkür ederek, hayvanı evine götürdü.

PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
50'nci yılda, 6'ncı filo askerlerinin denize döküldüğü yerde açıklama50'nci yılda, 6'ncı filo askerlerinin denize döküldüğü yerde açıklama
HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destekHDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birecik kaçan boğa Kovalamaca Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!

19 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama: Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam liste!

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.