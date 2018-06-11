HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şanlıurfa’da Kadir Gecesi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'ya Kadir Gecesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, kentin simgesi Balıklıgöl platosuna akın etti.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'ya Kadir Gecesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, kentin simgesi Balıklıgöl platosuna akın etti. Camilerde namaz kılarak dua edenler, balıklara yem verip dilek tuttu. İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesi ziyaretçilerle doldu taştı. Akşam saatlerinde Balıklıgöl'deki parklarda çimenlerin üzerinde yer sofrası kuran yüzlerce kişi, burada iftar yaptı. İftarın ardından da teravih namazı için Dergah Cami'ne akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim okudu, mevlit dinledi, dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, İl Müftüsü İhsan Açık'ın gecenin önemiyle ilgili vaazını dinledikten sonra ziyaret ettikleri Balıklıgöl'de balıklara yem atıp dilek tuttu.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğuTarım işçilerinin ölümüne yolculuğu
Davutpaşa'da fabrika yangını (1)Davutpaşa'da fabrika yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu

TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! 2 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak açıklaması! 2 terörist öldürüldü

İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor

İstanbul Davutpaşa'da yangın! Dumanlar her yerden görünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminden önceki görüntüler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminden önceki görüntüler ortaya çıktı

Ramazan Bayramı ne zaman 2018? Arife hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman 2018? Arife hangi gün? Bayram tatili kaç gün?

Günlük burç yorumları: 11 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.