Şanlıurfa’da Kadir Gecesi yoğunluğu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'ya Kadir Gecesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, kentin simgesi Balıklıgöl platosuna akın etti. Camilerde namaz kılarak dua edenler, balıklara yem verip dilek tuttu. İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesi ziyaretçilerle doldu taştı. Akşam saatlerinde Balıklıgöl'deki parklarda çimenlerin üzerinde yer sofrası kuran yüzlerce kişi, burada iftar yaptı. İftarın ardından da teravih namazı için Dergah Cami'ne akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim okudu, mevlit dinledi, dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, İl Müftüsü İhsan Açık'ın gecenin önemiyle ilgili vaazını dinledikten sonra ziyaret ettikleri Balıklıgöl'de balıklara yem atıp dilek tuttu.
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