Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü.
Ahmet Doğan idaresindeki 63 BB 620 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 15. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kavas Akyıldırım'a (66) çarptı.
Akyıldırım, kaza yerinde hayatına kaybetti.
Akyıldırım'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada kaza anı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamera kaydında bir kişinin yol kenarına geldiği, yoldaki araç trafiğinin azalmasını bekledikten sonra yolun karşısına geçmek için hareket ettiği, bu sırada hızla gelen bir kamyonun çarpmasıyla savrulduğu görülüyor.
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