Şanlıurfa'da kapkaç anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan kapkaç olayı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, torunuyla Süleyman Şah Mahallesi'nde yürüyen Saadet E'nin çantası, yanına yaklaşan biri tarafından elinden çekip alınarak çalındı.
Kadının şikayeti üzerine Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen zanlı S.S.Ç'yi gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının, yürüyen kadının elinden çantasını alarak kaçtığı görülüyor.
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