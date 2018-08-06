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Şanlıurfa'da kardeşler arasında arazi kavgası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 22:10 | Son Güncelleme

Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kozlucu Mahallesi'nde İbrahim (45) ile kardeşi Fethi A. (41) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Fethi A. ile İbrahim, eşi Nazlı ve oğlu Yusuf A. av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri mahallede ve hastanede önlem aldı.

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arazi kavgası Jandarma Suruç Şanlıurfa yaralı

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