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Şanlıurfa'da kaybolan çocuk jandarma ekiplerince bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kaybolan çocuk jandarma ekiplerince bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan çocuk, jandarma ekiplerince baygın halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Keş Mahallesi'ndeki merada koyun otlatan 13 yaşındaki Ali Karayoluk, gece eve dönmeyince ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bölgede özel eğitimli köpekler ve termal kameralarla arama yapan ekipler, araçların sirenlerini çalarak hoparlörlerden anons yaptı.

Yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından ekipler, Karayoluk'u mahalleden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki pamuk tarlasında baygın halde buldu.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen çocuk, kendisine gelmesinin ardından ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaybolan çocuk Kayıp Siverek Şanlıurfa

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