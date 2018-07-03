Şanlıurfa'da kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kadın, şizofren olduğu iddia edilen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zemzem S. (37) ile eşi A.R.S. arasında, Akbayır Mahallesi'ndeki evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından A.R.S tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Zemzem S, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zemzem S'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan ve şizofren olduğu öne sürülen A.R.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Zemzem S'nin, 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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