Şanlıurfa'da komşuların park yeri kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da komşular arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde komşu aileler arasında iddiaya göre otomobilin park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olaya polis ekibi müdahale etti. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla biri polis 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yüzünden yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

