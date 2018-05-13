Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil su birikintisine devrildi:4 ölü (1)

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkıp yağış nedeniyle yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler
Haber: ŞANLIURFA (DHA)
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