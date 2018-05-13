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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil su birikintisine devrildi:4 ölü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkıp yağış nedeniyle yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkıp yağış nedeniyle yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Haber: ŞANLIURFA (DHA)

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