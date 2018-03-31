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Şanlıurfa'da "Konuştuğunu Yapan Erbakan" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Erbakan: "Erbakan hocamız da İslam aleminin birliği için mücadele etmiş ve hayatını da buna harcamıştır. Kudüs davasını, hayatı boyunca kalbinde yaşatmış, Kudüs'ün derdiyle dertlenmiştir"

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan hocamız da İslam aleminin birliği için mücadele etmiş ve hayatını da buna harcamıştır. Kudüs davasını hayatı boyunca kalbinde yaşatmış, Kudüs'ün derdiyle dertlenmiştir." dedi.

Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluşmasında, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılı dolayısıyla yarın kentte düzenlenecek "Konuştuğunu Yapan Erbakan" etkinliğiyle ilgili bilgi verdi.

Hazreti İbrahim'in memleketi Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbakan, Hazreti İbrahim'in, kuvvetlinin ve güçlünün hak sebebi sayıldığı bir düzene, haksızlığa, zulme ve Nemrut'a karşı baş kaldıran bir peygamber olduğunu söyledi.

Hazreti İbrahim'in mücadelesinin, merhum Necmettin Erbakan'ı akıllara getirdiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Hazreti İbrahim'in mücadelesi, Erbakan hocanın mücadelesiyle paralel bir mücadeleydi. Bu gerçeği kendi ağzından söylerdi. 'Milli Görüş Hazreti İbrahim'in görüşüdür', 'Bizim davamız Hazreti İbrahim'in davasıdır' diye defalarca söylemiştir. Hazreti İbrahim, Hakk'ın hakim kılınması için mücadelesinde, tehdit ve engele boyun eğmeyerek, davası uğruna her türlü bedeli ödemeye razı bir peygamberdi. Bilindiği gibi Erbakan hoca da bütün tehditlere rağmen, davası uğrunda, milleti uğrunda bedel ödemeyi göze alan bir lider olarak karşımıza çıkmıştır. 54. Hükümet döneminde ABD ve dış güçlerin tehditlerine rağmen, milletinin ve İslam aleminin lehinde adımlar atmıştır. 'Partimi kapatırlar', 'cezaevine atarlar', 'koltuğumdan olurum', bunların hiç birinden çekinmeden milleti ve İslam alemi adına atması gereken adımları atmıştır. Sonunda da bu bedeller kendisine ödetilmiştir."

Şanlıurfa denince Selahaddin Eyyubi'nin de akıllara geldiğini dile getiren Erbakan, "Eyyubi, Kudüs'ü fethetmeden önce Müslümanların birliğini sağlama adına ilk adımını Şanlıurfa'da atmıştır. Kudüs'ün fethedilmesinin ilk şartının, önce İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasından geçtiği bilincindeydi. Erbakan hocamız da İslam aleminin birliği için mücadele etmiş ve hayatını da buna harcamıştır. Kudüs davasını hayatı boyunca kalbinde yaşatmış, Kudüs'ün derdiyle dertlenmiştir." diye konuştu.

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